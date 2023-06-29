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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 29 июня

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 29 июня прогнозируется до +20°С

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Московской области в четверг, 29 июня, будет до +20°С. В столичный регион придет дождь, местами сильный, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров покажут +12...+14°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 738 мм рт. ст.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил жителей восьми регионов трех федеральных округов РФ об угрозе сильных осадков и ветра, из-за которых могут быть нарушены энергоснабжение населенных пунктов и работа транспорта.

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