Стало известно о состоянии найденного в ЕАО мальчика

Telegram-канал Amur Mash сообщил о состоянии мальчика, пропавшего в Песчаном в ЕАО. Ребенка нашли местные жители — он просто заблудился. Сейчас его обследуют врачи.

По предварительным данным, четырехлетний ребенок играл на улице и ушел за кладбище, которое находится в четырех километрах от села.

Он заигрался до темноты, и потом обратную дорогу найти не смог. Мальчик испугался и заночевал в соевом поле.

Поисковая группа обследовала около 10 квадратных километров (в том числе три болота): выезжали на катамаранах, высматривали медведей с дронов.

В итоге мальчика нашли трое местных жителей. Он обгорел на солнце и сильно искусан комарами. Сейчас ребенок находится с мамой, медиками и психологами. В его семье ещё шестеро детей.

Волонтёры, жители и оперслужбы всю ночь прочесывали село и окрестности — всего в поисках участвовало около 70 человек.

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