Россиянам пообещали волну тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что волна тепла придет в скором времени в Магаданскую и Амурскую области. Его слова приводит ТАСС.

«С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области», — сказал метеоролог.

По его прогнозу, температура в регионе будет на 6-11 градусов выше климатической нормы и достигнет 28-35 градусов тепла.

«Очень жарко будет и в Якутии, где будет до 33-35 градусов в этот же период», — добавил Вильфанд.

По словам метеоролога, в Хабаровском крае ожидается до плюс 31-33 градусов в ближайшее время, в Амурской области — до плюс 31-32 градусов, в Камчатском крае — до плюс 27-28 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил о том, что в целом ряде регионов Европейской части России ожидаются сильные дожди. По его прогнозу, сильные дожди 26–27 июня пройдут в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. В Челябинской области ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с. В Ставропольском и Краснодарском краях пройдет сильный дождь с грозой.