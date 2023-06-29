Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Камчатки

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.4. Об этом информирует Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 30 километрах от поселка Усть-Камчатска, где проживают порядка 3,5 тыс. человек.

«Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до четырех баллов», — сообщили в службе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне у берегов Приморского края и Японии произошли землетрясения магнитудой около 6.

До этого сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение магнитудой 4,3.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях