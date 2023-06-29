У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4.4. Об этом информирует Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Согласно данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 30 километрах от поселка Усть-Камчатска, где проживают порядка 3,5 тыс. человек.

«Жители Усть-Камчатского района сегодня днем ощутили землетрясение силой до четырех баллов», — сообщили в службе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне у берегов Приморского края и Японии произошли землетрясения магнитудой около 6.

До этого сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение магнитудой 4,3.