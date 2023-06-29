Поисковики показали, где нашли сумку с телом шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Поисковики показали, как завершились поиски шестилетнего пропавшего мальчика в Екатеринбурге. Его тело было спрятано в сумке в гаражах.

«В заброшенном здании был стойкий запах», — сообщили в отряде «Прорыв» изданию E1.

Тело пропавшего шестилетнего мальчика нашли волонтеры утром 29 июня в гаражном комплексе.

Смерть Далера наступила несколько месяцев назад. Об этом сообщили в Следственном комитете изданию E1.

Ранее сообщалось, что утром 26 июня 2023 года шестилетний мальчик вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Через какое-то время следователи задержали мачеху шестилетнего мальчика.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.