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В Приамурье приостановили работу детского лагеря в связи с массовым отравлением

Роспотребнадзор остановил работу лагеря в Амурской области из-за массового отравления

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Роспотребнадзор Амурская область

Роспотребнадзор по Амурской области временно остановил работу оздоровительного лагеря «Белые горы» в связи с массовым отравлением детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Деятельность лагеря «Белые горы» приостановлена в связи с групповой заболеваемостью детей», — указывается в публикации.

По информации Роспотребнадзора, у подопечных учреждения диагностирована острая кишечная инфекция. Кроме того, специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке.

Согласно обновленным данным ведомства, госпитализировано восемь детей. В настоящее время решается вопрос об их вывозе по домам.

«Начато эпидемиологического расследования», — отмечается в сообщении.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что в детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 воспитанников от 8 до 16 лет.

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