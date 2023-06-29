Пропавшего в EAО четырехлетнего мальчика нашли за кладбищем

Четырехлетний мальчик, который пропал в Песчаном, был найден живым. Поисковая группа, как пишет Amur Mash, нашла ребенка за кладбищем.

Ранее Артём гулял около дома родственников, но в какой-то момент бесследно исчез. Родители не смогли его найти и обратились в полицию.

Волонтёры, жители и оперслужбы всю ночь прочесывали село и окрестности — всего в поисках участвовало около 70 человек.

По информации источника, сегодня мальчика обнаружили за местным кладбищем. Как он там оказался, выясняют следователи.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.