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Пропавшего в EAО четырехлетнего мальчика нашли за кладбищем

Mash: Пропавшего в EAО четырехлетнего мальчика нашли живым за кладбищем

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Телеграм-канал «Mash»

Четырехлетний мальчик, который пропал в Песчаном, был найден живым. Поисковая группа, как пишет Amur Mash, нашла ребенка за кладбищем.

Ранее Артём гулял около дома родственников, но в какой-то момент бесследно исчез. Родители не смогли его найти и обратились в полицию.

Волонтёры, жители и оперслужбы всю ночь прочесывали село и окрестности — всего в поисках участвовало около 70 человек.

По информации источника, сегодня мальчика обнаружили за местным кладбищем. Как он там оказался, выясняют следователи.

Ранее студентка из Москвы запила антидепрессанты энергетиком и попала в больницу в день экзамена.

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