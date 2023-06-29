Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции была совершена попытка побега из тюрьмы

Figaro: во Франции неизвестные попытались попасть в тюрьму, чтобы освободить арестантов

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во французском городе Френ неизвестные попытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить узников пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает местная газета Figaro со ссылкой на источники.

«Попытка побега заключенных из тюрьмы Фресн была предпринята минувшей ночью», — говорится в статье.

По информации издания, несколько десятков человек сначала обстреляли сооружение фейерверками, вызвав сигналы тревоги, которые услышали жители близлежащих городов. Спустя пару минут десятки людей в капюшонах, одетых в черное, попытались ворваться в тюрьму и спровоцировать заключенных бежать. На место инцидента был направлен полицейский спецназ.

Ранее AP News сообщало, что мужчину, застрелившего двух охранников тюрьмы во время неудачной попытки помочь заключенному бежать, казнят в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях