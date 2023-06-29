Во Франции была совершена попытка побега из тюрьмы

Во французском городе Френ неизвестные попытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить узников пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает местная газета Figaro со ссылкой на источники.

«Попытка побега заключенных из тюрьмы Фресн была предпринята минувшей ночью», — говорится в статье.

По информации издания, несколько десятков человек сначала обстреляли сооружение фейерверками, вызвав сигналы тревоги, которые услышали жители близлежащих городов. Спустя пару минут десятки людей в капюшонах, одетых в черное, попытались ворваться в тюрьму и спровоцировать заключенных бежать. На место инцидента был направлен полицейский спецназ.

Ранее AP News сообщало, что мужчину, застрелившего двух охранников тюрьмы во время неудачной попытки помочь заключенному бежать, казнят в США.