Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Каховское водохранилище продолжает высыхать

Уровень воды в Каховском водохранилище снизился до шести метров

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, оно продолжает мелеть. Его слова передает РИА Новости.

«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров», — сообщил он.

По словам Сигуты, воду оттуда регулярно забирают на пробы и анализируют.

«Людей, которые были запитаны от группового водовода днепровской воды, сейчас переводят на альтернативные источники (скважины. — «Газета.Ru»)», — разъяснил глава района.

Он также добавил, что точная площадь высохшего участка водного ресурса пока не подсчитывалась, это будет сделано после того, как закончится спад воды.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище вернется к русловым отметкам к 19 июня. По его информации, в Херсонской области закончилась активная фаза наводнения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях