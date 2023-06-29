Каховское водохранилище продолжает высыхать

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, оно продолжает мелеть. Его слова передает РИА Новости.

«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров», — сообщил он.

По словам Сигуты, воду оттуда регулярно забирают на пробы и анализируют.

«Людей, которые были запитаны от группового водовода днепровской воды, сейчас переводят на альтернативные источники (скважины. — «Газета.Ru»)», — разъяснил глава района.

Он также добавил, что точная площадь высохшего участка водного ресурса пока не подсчитывалась, это будет сделано после того, как закончится спад воды.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище вернется к русловым отметкам к 19 июня. По его информации, в Херсонской области закончилась активная фаза наводнения.