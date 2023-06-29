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Во Франции набирают обороты беспорядки после убийства подростка полицией

Беспорядки во Франции, вызванные убийством полицией подростка, перешли на новые города

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Lewis Joly/AP

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, вызванные убийством полицейским 17-летнего юноши, сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, к числу городов, в которых происходят беспорядки, присоединились Тулуза и Лилль. В Тулузе десятки человек, вооруженных арматурой, атаковали на улицах полицию, забросав ее камнями. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Протестующие устроили на улицах пожар, густой дым от которого поднимается над районами города.

В Лилле около 100 протестующих людей собрались напротив префектуры города. Они стали сооружать на улицах груды из мусорных баков, а затем поджигать их. По данным полиции, участники беспорядков вооружены камнями и позже намерены начать акцию «против полицейского произвола». В свою очередь, полицейские активно применяют слезоточивый газ.

Пресс-служба парижской полиции утверждает, что ситуация в столицу, в целом, остается спокойной. Имели место лишь эпизодические проявления вандализма.

Ранее сообщалось, что беспорядки, которые начались в Нантере — пригороде Парижа, распространились на другие города. 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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