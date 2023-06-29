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Более тысячи человек ищут 16 похищенных полицейских в Мексике

В Мексике более тысячи человек ищут 16 похищенных в штате полицейских

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Artur Widak/Reuters

Количество похищенных сотрудников полиции в южном мексиканском штате Чиапас оказалось больше, чем ранее сообщалось. Вместо 14 человек численность пострадавших составляет 16, по информации, предоставленной министром безопасности и гражданской защиты штата Габриэлой Сепеда Сото. Об этом она написала в социальных сетях, пишет РИА Новости. В настоящее время более тысячи сотрудников силовых структур задействованы в поисках пропавших. Также было задержано два человека, которые, предположительно, связаны с этим преступлением.

Согласно заявлению Сепеды, на месте происшествия был найден автобус министерства безопасности и защиты граждан штата Чиапас, в котором находились 17 женщин-административных работников. Они сообщили, что несколько минут назад были атакованы группой вооруженных людей в автомобилях, которые вынудили мужчин выйти из автобуса и затем похитили их. Преступники увезли с собой 16 полицейских.

В поисках похищенных сотрудников полиции принимают участие министерство обороны, военно-морской флот, национальная гвардия, прокуратура штата и республики, а также специалисты из столицы, всего более тысячи человек.

Сепеда отметила, что министерство поддерживает постоянную связь с семьями похищенных сотрудников полиции, а специальная группа оказывает им эмоциональную поддержку.

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