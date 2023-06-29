В Гидрометцентре сообщили об улучшении в начале июля погоды в Московском регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Московском регионе ожидается потепление до 24-25 градусов, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, нормальная и комфортная погода начнется в выходные дни с 1 июля. В Москве днем температура воздуха достигнет плюс 22-24 градусов, а в Московской области — плюс 25 градусов.

Синоптик сказал, что будет солнечно, облачность в регионе станет уже переменчивой, кратковременный дождь пройдет лишь местами.

Ранее Вильфанд предупредил о том, что в целом ряде регионов Европейской части России ожидаются сильные дожди. По словам Вильфанда, сильные дожди 26–27 июня пройдут в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. В Челябинской области ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с. В Ставропольском и Краснодарском краях пройдет сильный дождь с грозой.

В Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, а также об Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Коми ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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