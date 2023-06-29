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СК задержал опекуншу пропавшего в Екатеринбурге мальчика

В Екатеринбурге задержали мачеху потерявшегося трое суток назад шестилетнего мальчика

Следователи задержали мачеху шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге трое суток назад. Об этом сообщает пресс-служба регионально управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В Екатеринбурге по подозрению в причастности к безвестному исчезновению малолетнего задержана его опекун», — говорится в публикации.

По словам руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова, были установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся его официальным опекуном.

«В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела», — указывается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, сейчас с ней работают следователи.

Утром 26 июня 2023 года шестилетний мальчик вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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