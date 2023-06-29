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В России наблюдается дефицит присадок для моторных масел

«Известия»: в России не хватает качественных моторных масел из-за нехватки присадок

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«Газпром нефть»

В России наблюдается дефицит качественных моторных масел для автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на письмо Национального автомобильного союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Дефицит, говорится в письме, вызван нехваткой необходимых присадок (добавок) для их производства в России. До того, как были введены санкции, 60% спроса на присадки в РФ обеспечивалось за счет импорта. По некоторым же наиболее сложным добавкам доля импорта составляла 90%. Поэтому сейчас в России ищут новые способы их закупок, однако дело осложняется тем, что новые логистические цепочки не всегда работают не всегда стабильны.

В документе указано, что сейчас страна испытывает дефицит синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро этих масел не хватает водителям коммерческих большегрузных автомобилей.

Отмечается, что в России выпускается достаточное число масел, но они, в основном, устаревших типов. Производство же высокотехнологичных присадок в стране не развивалось годами.

Для исправления ситуации с маслами Национальный автомобильный союз считает необходимым освободить отечественные нефтеперерабатывающие заводы, которые смогут гарантировать производство необходимой продукции, от налога на прибыль и ввести субсидии на поддержку нефтехимической отрасли в стране.

Ранее сообщалось, что оригинальные моторные масла для автомобилей китайских марок Haval и Changan в России существенно выросли в цене за год.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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