Очередной храм УПЦ захвачен в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области Украины был захвачен очередной храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Хмельницкая епархия УПЦ на своей странице в социальной сети.

Как стало известно, группа неизвестных лиц, возглавляемая депутатом Розсошанской территориальной общины Оксаной Онищук, около 14.00 мск, срезав замки, проникла в храм великомученика Димитрия Солунского, расположенного в селе Перегонка. Захватчики незаконно завладели имуществом прихода УПЦ.

Настоятель храма обратился в полицию с заявлением о рейдерском захвате.

Ранее сообщалось, что раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), находящийся в селе Белогородка Киевской области. Храм Архистратига Михаила был занят раскольниками при открытой поддержке полицейских и членов местной территориальной обороны. Полиция заявила верующим, что они «могут ждать решения суда в другом месте», а затем задержала наиболее активно протестовавших.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.