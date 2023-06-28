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Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами

Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами у фонтана в местном парке

Жители дагестанского города Дербент встретили президента России Владимира Путина восторженными возгласами. Это произошло, когда глава государства прибыл в парк имени Низами Гянджеви, передает РИА Новости.

После совещания по вопросам развития туризма политик приехал к фонтану, который был открыт в этом парке. Местные жители встретили Путина аплодисментами и восторженными возгласами. Молодые горожане буквально окружили российского лидера, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.

Мультимедийный фонтан имеет 1,3 тыс. световых прожекторов, два видеопроектора и акустическую систему. Современная программа управления позволяет создавать различные видеоролики и проецировать изображение на струи воды. Также есть уникальная для российских фонтанов опция — «огонь на воде». Кроме того, имеется площадка для запуска фейерверков.

В среду российский президент прибыл в Дербент на запланированное совещание по развитию туризма и переговоры с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Ранее сообщалось, что Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте получил подарок.

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