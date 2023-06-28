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Жителям столичного региона рассказали о погоде в четверг

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе в четверг

Желтый уровень опасности из-за града, грозы и сильного ветра объявлен в Московском регионе в четверг, 29 июня, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве с 09:00 до 21:00 ожидается ветер и местами град.

С начала суток и до 21:00 прогнозируется местами гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, уточняет НСН.

В Гидрометцентре добавили, что такое же предупреждение действует по Московской области.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях на неделе. Согласно данным прогностического центра «Метео ТВ», с четверга, 29 июня, погода начнет ухудшаться.

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