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Невеста забыла свое платье в аэропорту и чуть не пропустила собственную свадьбу

Daily Mail: британка забыла свое свадебное платье в аэропорту и пропустила девичник

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Shutterstock

Жених и невеста должны были вылететь на свою свадьбу, однако оставили свадебное платье в отделе службы безопасности, из-за чего они не смогли сесть на свой рейс. Об этом сообщил Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Манчестера. По громкоговорителю объявили, что служба безопасности обнаружила розовый чемодан. 36-летняя невеста поняла, что это ее багаж, в котором лежит свадебное платье.

40-летний жених женщины тут же побежал за чемоданом, в это время невеста уговаривала сотрудников не закрывать посадку. Она сказала, что они собираются пожениться через три дня, поэтому не могут пропустить рейс. Однако сотрудники дали мужчине только три минуты, чтобы вернуться к выходу на посадку.

Жених не уложился в указанное время, в результате чего пара пропустила свой рейс на Кипр, где они должны были сыграть свадьбу. При этом сотрудники 40 минут выгружали вещи жениха и невесты из самолета, заставляя их смотреть на это. Дети женщины рыдали, глядя на борт из окна терминала.

Пара смогла вылететь на Кипр только через три дня, из-за чего невеста пропустила свой девичник. Несмотря на это, они поженились в назначенную дату.

Сотрудники аэропорта настаивают на том, что все процедуры были соблюдены в соответствии требованиям безопасности. Они не могли пойти на уступки, поскольку таковы правила.

Ранее опоздавшая на рейс россиянка устроила дебош, а потом заявила, что ее избили.

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