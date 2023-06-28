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Главу облсовета Тернопольской области арестовали

На Украине арестовали главу облсовета Тернопольской области Головко за вымогательства

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с возможностью внесения залога. Об этом сообщает «Страна.UA».

В публикации отмечается, что Головко арестовали по делу о вымогательстве взятки с волонтера с альтернативой внесения залога в размере 805,2 тыс. гривен (около $22 тыс.).

Издание подчеркивает, что в рамках заседания Головко заявил, что заведенное против него дело является провокацией, а его должность не предусматривает распоряжение подобными средствами.

«Я не мог влиять на оплату или неоплату за проделанную работу», — заявил Головко в суде.

26 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко.

Отмечается, что Головко был задержан из-за своих перемещений через государственную границу, а также в связи с махинациями с гуманитарной помощью. Национальное антикоррупционное бюро Украины и местные власти пока не комментируют эту информацию.

Ранее на Украине придумали, как искоренить коррупцию.

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