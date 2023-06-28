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В Ростове-на-Дону молодой человек ударил ножом нескольких прохожих

В Ростове-на-Дону неизвестный набросился с ножом на посетителей ТЦ

Неподалеку от торгового центра «Талер» в Ростове-на-Дону неизвестный молодой человек ударил ножом несколько человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов».

По предварительным данным, на месте происшествия находится бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Медики уже забрали пострадавших, у которых диагностировали ножевые ранения. Их повезли в больницу. Информации об их состоянии не поступало.

Очевидцы сняли видео на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей. На месте происшествия находится много людей.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В июне 2023 года мужчина в камуфляже приставал к прохожим и нападал на них. Очевидцы считают, что неизвестный не был пьян, однако он находился в измененном состоянии сознания.

Ранее сотрудник МВД ударил велосипедиста ножом из-за ссоры с женой и повреждения машины.

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