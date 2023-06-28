В Волгоградской области пастух-бродяга «угнал» жеребца

В Волгоградской области задержали мужчину. Его подозревают в краже коня у хозяина животноводческой точки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в конце апреля 2023 года мужчина, владеющий животноводческой точкой, обратился в полицию. Он рассказал, что взял на работу 57-летнего пастуха без определенного места жительства. Вскоре мужчина исчез вместе с семилетним жеребцом, который стоит 100 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на территории Иловлинского района 27 июня 2023 года. Пастух признал свою вину. Он заявил, что весной захотел поменять место жительства, поэтому взял лошадь и поехал на ней в другой район устраиваться на работу.

Коня изъяли и передали владельцу.

Полицейские возбудили уголовно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении пастуха. Сейчас мужчина находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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