СМИ сообщили, что обломки батискафа «Титан» доставили в Канаду

Обнаруженные обломки батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане, доставили на сушу. Об этом сообщает телеканал CBC News.

«Корабль перевозил дистанционно управляемый аппарат «Одиссей», который ... обнаружил обломки на дне океана в нескольких сотнях метров от корпуса «Титаника». Как только судно пришвартовалось, группа исследователей взошла на борт и начала работу по разгрузке», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, среди обломков был полукруглый кусок, который оказался носом батискафа, а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate.

Ранее западные СМИ публиковали кадры подъема обломков батискафа «Титан», который разрушился при погружении к лайнеру «Титаник».

Сообщалось, что люди на борту батискафа скорее всего погибли быстро и безболезненно. Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса подводного аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды.

Связь с батискафом «Титан» пропала 18 июня, через 1 час 45 минут после погружения к обломкам «Титаника». 19 июня началась ​​поисково-спасательная операция. Запасы воздуха на батискафе были рассчитаны на 96 часов — до 22 июня. Обломки батискафа нашли в районе поисков 22 июня.

«Роскосмос» показал место гибели батискафа «Титан».