Россиянина заподозрили в госизмене за передачу СБУ данных об участниках СВО

На жителя Пензенской области 1984 года рождения завели уголовное дело о государственной измене. Причиной стал тот факт, что мужчина за вознаграждение передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о российских военных, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации ведомства, злоумышленник в январе текущего года с помощью мессенджера Telegram «неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение» сотрудникам СБУ «персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными Силами РФ специальной военной операции, ...а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, которые направлены на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования этого дела.

На этой неделе сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в совершении государственной измены жителя Амурской области, мужчина перевел деньги на закупку дронов-камикадзе и другой техники для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Мордовии задержали гражданку России по делу о госизмене.