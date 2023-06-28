МТС решил проблемы со связью в Поволжье

Неполадки в работе сетей связи МТС в Поволжье были устранены, абоненты могут пользоваться услугами компании в полном объеме. Об этом сообщили в МТС «Газете.Ru».

«Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в МТС рассказали о сложностях с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья.

До этого «Ведомости» со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting сообщали, что МТС вошел в тройку лучших экосистем России по итогам 2022 года. В МТС отметили, что количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 млн, что на 26,7% выше, чем годом ранее. По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком-сервисов (KION, «Строки» и МТС Music).

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