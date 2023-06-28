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В Москве пенсионерка выбросила из окна 500 тыс. руб. под влиянием мошенников

Shot: москвичка выбросила из окна 500 тыс. руб., чтобы избавиться от опасного преступника

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Pixabay

В Северном Тушине мошенники заставили пенсионерку выбросить из окна 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 83-летней женщине стали звонить неизвестные люди с разных номеров. Они представились сотрудниками силовых ведомств. Неизвестные убедили женщину, что за ней следит опасный преступник. Якобы злоумышленник хочет лишить пенсионерку всех накоплений.

Мошенники сказали москвичке, что избавиться от преступника можно, если сложить имеющиеся у нее деньги в пакет и выбросить его в окно. По словам «полицейских», тогда злоумышленник набросится на деньги, а в этот момент его задержат сотрудники правоохранительных органов.

Пенсионерка выполнила требование мошенников и сбросила 500 тысяч рублей с девятого этажа. Она не разглядела человека, который забрал деньги, однако после этого ей перестали звонить «сотрудники силовых ведомств».

Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мошенников.

Ранее чиновница в камуфляже из Минархитектуры Владимирской области пыталась поджечь военкомат. Она могла пойти на этот поступок под влиянием мошенников.

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