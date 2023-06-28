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Украинцы в Нидерландах будут платить за учебу в университетах около €10 тысяч

Volkskrant: студенты с Украины в Нидерландах будут платить за учебу по новому тарифу

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Yves Herman/Reuters

Украинские беженцы, которые планируют обучаться в университетах в Нидерландах, в следующем году должны будут платить за обучение по неевропейскому тарифу, большинство вузов решили не делать для них исключений. Об этом сообщает издание Volkskrant.

Издание подчеркивает, что в нынешнем учебном году украинским студентам в Нидерландах сделали исключение: они платили за обучение в вузах столько же, сколько и голландские студенты — около €2,2 тыс. в год.

В публикации отмечается, что руководитель Министерства образования, культуры и науки Нидерландов Робберт Дайкграаф решил предоставить право университетам самим решать впредь, по какому тарифу они будут взимать оплату за обучение с украинских студентов.

Volkskrant утверждает, что большинство университетов Нидерландов решили не делать исключения для украинцев из-за того, что вузы несут большие финансовые потери.

До этого стало известно, что в Чехии с 1 июля вступят в силу новые правила оплаты жилья для украинских беженцев, что повысит риски нехватки жилья и массового возвращения украинцев домой.

Ранее Еврокомиссия раскрыла объем помощи Украине и средств на нужды ВСУ.

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