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В соцсетях завирусилось китайское блюдо из жареных камней

Independent: китайское блюдо из жареных камней стало популярным в соцсетях

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jeenjajaa/TikTok

В соцсетях стало популярным китайское блюдо из жареных камней, пишет Independent.

Блюдо, получившее название судуй, можно найти у уличных торговцев по всему Китаю. Оно представляет собой обжаренную в овощах и специях гальку. Как правило, к камням добавляют масло чили, чеснок, розмарин и перец и прочие пряности по вкусу. Готовые камни обсасывают, а когда они потеряют свой вкус, выплевывают. Цена за порцию составляет примерно $2.

Несмотря на то, что сейчас это блюдо пользуется огромной популярностью, считается, что ему уже несколько веков. Первыми, кто начал таким образом жарить камни, были рыбаки из провинции Хубэй, когда у них заканчивалась обыкновенная еда.

Мнения по поводу этого блюда разделились. Однако большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что камни можно использовать повторно.

«Помойте их и пожарьте еще раз, их можно использовать несколько раз», — советуют комментаторы.

Ранее китаянка прославилась в соцсетях благодаря призывам обнимать деревья.

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