В США уборщик случайно уничтожил результаты 20-летней работы ученых

Уборщик из США случайно уничтожил результаты 20-летней работы ученых, пишет Gizmodo. Это произошло после того, как мужчина отключил холодильник.

Как сообщают СМИ, Джозеф Херрингтон, работавший уборщиком в компании Daigle Cleaning Systems Inc., выключил специальный холодильник с уникальными биологическими образцами, в котором поддерживалась определенная температура для их хранения. Мужчина сделал это, сославшись на «раздражающий» сигнал тревоги, исходивший от устройства.

Ущерб от действий уборщика оценивается в $1 млн. Ученые утверждают, что по вине Джозефа погибли образцы биоматериалов, которые «могли стать новаторскими» — эти данные специалисты собирали более 20 лет. Кроме того, на холодильнике была подробная инструкция, как отключить сигнализацию, но Херрингтон не придал этому значения.

В свое оправдание Джозеф добавил, что просто хотел помочь. Руководство политехнического института Ренсселера, в котором хранились образцы, подало в суд на клининговую компанию, где работает Херрингтон, требуя возместить ущерб.

«Клининговая компания не смогла обучить человека, которому они поручили выполнять эту работу», — говорится в заявлении.

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