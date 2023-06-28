В Ростове-на-Дону две цыганские семьи подрались из-за невесты

В Ростове-на-Дону произошла массовая драка из-за того, что две семьи не смогли поделить невесту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня 2023 года недалеко от здания областного правительства. По предварительным данным, между двумя цыганскими семьями возник конфликт, так как они не смогли определиться, кто именно возьмет девушку в жены. В какой-то момент ссора переросла в массовую драку.

О произошедшем сообщили в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов опросили участников и очевидцев. Было установлено, что во время происшествия никто не пострадал, так как семьи больше кричали, чем дрались.

После инцидента никто из участников не написал заявление в полицию. Несмотря на это, проводится проверка. Поскольку драка не была серьезной, скорее всего, участников нельзя будет привлечь даже к административной ответственности.

Ранее в Москве задержали 24 участников массовой драки из Средней Азии.