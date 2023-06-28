Жена Зеленского рассказала о ментальном здоровье украинского населения

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью «РБК-Украина» выразила обеспокоенность тем, что боевые действия в стране негативно сказываются на психическом здоровье населения.

«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», — отметила Первая леди.

Она также добавила, что у стойкости украинцев, о которой «говорит весь мир», есть свои границы, и со временем постоянные удары могут сломать население, сделав его более подверженным развитию психических расстройств.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.