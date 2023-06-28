Глава Российского союза туриндустрии рассказал о плюсах отмены НДС для туроператоров

Освобождение туроператоров от НДС вслед за применением нулевой ставки по НДС для гостиниц является крайне важной мерой. Об этом заявил директор Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, за эту инициативу на протяжении долгого времени боролась вся отрасль. Были неоднократные просьбы отменить НДС для туроператоров, поскольку, когда был отменен НДС для гостиниц, ситуация для крупных туроператоров стала патовой.

«Все поставщики услуг либо освобождены от НДС, либо имеют нулевую ставку НДС, либо являются организацией, работающей по упрощенной форме налогообложения. Соответственно крупные туроператоры, которые берут эти услуги, формируют туристический продукт и потом его реализуют конечному покупателю, они облагаются полным НДС и не имеют возможности возместить его с поставщиков, поэтому это приводит к том, что 20% от цены сформированного турпродукта должно быть выплачено в виде НДС государству», — сказал он.

При этом Уманский отметил, что у туроператоров зачастую нет такой доходности. То есть туроператор должен либо завышать цену для того, чтобы компенсировать выплату НДС, либо брать эти траты на себя и, по сути, уходить в убыток, объяснил он.

«Гостиницы, то есть размещение, является ключевой базовой услугой в турпродукте. И когда была принята нулевая ставка, туроператоры оказались в очень тяжелом положении. До этого у нас были освобождены от НДС перевозчики внутри страны и санатории», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что туроператоры, которые работают на выезд из России, поскольку услуги предоставляются не на территории страны, тоже не обременены НДС. По его мнению, в контексте развития внутреннего туризма и въездного туризма очень важно было освободить от НДС, хотя бы на тот же период, на который применена нулевая ставка к гостиницам.

«Данная инициатива коснется исключительно крупный бизнес, который работает в общем режиме. Таких организация в стране очень немного, но именно крупный бизнес является драйвером отрасли, и именно от него мы ждем каких-то прорывов в ближайшей перспективе. И с точки зрения развития новых территорий, и с точки зрения новых продуктов, туристических программ. Это важно, потому что иначе крупный бизнес был бы вынужден либо останавливать свое развитие, либо же просто завышать цены, что очень сложно, а где-то и невозможно», — рассказал Уманский.

Он отметил, на российском рынке есть достаточное количество игроков, которые являются крупными компаниями, но работают исключительно на выездных направлениях.

«Призывы к ним обратить внимание на внутренний рынок разбивались о то, что работа на внутреннем рынке экономически нерентабельна. Поэтому тут мы ждем того, что крупный бизнес, сфокусированный на зарубежные направления, теперь будет смотреть в сторону внутреннего туризма и найдет здесь себя», — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительством России был разработан законопроект, согласно условиям которого туроператоры получат возможность не платить налог на добавленную стоимость (НДС) в течение ближайших 4,5 лет — до 2027 года. При этом датой начала действия подобной меры будет считаться 1 января текущего года.