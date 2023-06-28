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В Бердянске выявили казино, финансирующее украинскую армию

РИА Новости: в Бердянске обнаружили подпольное казино, прибыль от которого направляли ВСУ

Подпольное казино, которое финансировало украинскую армию, выявили в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В Бердянске силовики обнаружили нелегальное казино, которое располагалось в помещении, арендованном в 2022 году якобы под склад.

«Были установлены игорные аппараты, прибыль от которых перечислялась вооруженным силам Украины», — сказал правоохранитель, отметив, что аппараты изъяли, проводится дополнительная проверка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области проведет проверку американской компании Mars на предмет того, финансировала ли она Вооруженные силы Украины. Портфель брендов производителя включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и ряд других. Кроме того, компания владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев.

13 июня стало известно, что владельца столичного бара Zionist Даниила Гольдмана попросили проверить на предмет финансирования украинских военных и дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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