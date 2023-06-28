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В Северной Корее прошли массовые митинги с призывами «уничтожить» США

New York Post: в Пхеньяне на митинг с призывами «уничтожить» США пришло 120 тыс. человек

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KCNA/Reuters

В Северной Корее прошли массовые митинги с призывами «уничтожить» США, пишет New York Post.

По сообщению государственного Центрального информационного агентства Кореи, в КНДР прошли митинги, в которых принимали участие обычные граждане и партийные лидеры. Сообщается, что во время демонстрации звучали призывы «уничтожить» США и судить как «империалистических зверей».

«Империалистические США — разрушители мира», — было написано на одном из плакатов.

По данным источников, только на митинге в Пхеньяне, где выступал Ким Чен Ын, присутствовали 120 тысяч человек. Другие члены правительства Северной Кореи, взявшие слово, заявили, что страна «крепко держит сильнейшее оружие для наказания империалистов из США».

Другие лидеры на митинге говорили о борьбе, с которой столкнулась их страна во время Корейской войны, и о том, как «кровь невинных людей текла рекой во всех местах, куда доходили враги».

Ранее Ким Чен Ын запретил самоубийства в Северной Корее.

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