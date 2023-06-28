«Узнать цену труду»: психиатр назвал возраст, когда подросткам можно начинать работать

Подростки могут начинать работать с 14 лет, это поможет им узнавать «цену» своему труду, что будет выражаться в деньгах. Об этом РИАМО рассказал детский врач-психиатр, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Владимир Скавыш.

«Денежная система поощрения — это оплата за труд, за общественно полезный труд, то есть создание материальных и духовных ценностей. Это касается как подростков, так и всех нас, взрослых и активных членов социального общества», — отметил Скавыш.

При этом незаслуженно высокая выдача денег подростку может его развратить, считает эксперт. По его мнению, здоровому трудоспособному человеку важно работать.

«Без трудового воспитания и привычки трудиться, работать, создавать результаты труда, — нет речи о психическом здоровье и социальности личности», — заключил психиатр.

Накануне детский клинический психолог, системный семейный терапевт Татьяна Ивойлова говорила, что большинство выпускников после школы не могут определиться с профессией, которую они хотели бы освоить, поэтому родителям можно помогать своим детям в этом выборе.

Ранее стало известно, на чем зарабатывают дети лидера «Руки Вверх» Сергея Жукова и рэпера Джигана.