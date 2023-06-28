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В Финляндии задумались над новыми ограничениями для россиян

Власти Финляндии хотят ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Власти Финляндии хотят ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов и владельцев недвижимости, сообщает телерадиокомпания Yle.

«Собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», — заявил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер.

В отношении абитуриентов ситуация складывается таким образом, что россияне потеряют возможность поступать в училища — и смогут только поступать по учебным программам для получения квалификации или степени.

Ранее правительство Финляндии сообщило по итогам совместного заседания главы государства и комитета по иностранным делам и политике безопасности, что власти планируют ужесточить ограничения на въезд для россиян.

Ранее СМИ рассказали об убытках ЕС из-за снижения турпотока из РФ.

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