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Американец убедил людей инвестировать в коровий навоз и получил тюремный срок

AP: автор схемы по переработке навоза в энергию получил почти $9 млн и был арестован

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Житель Калифорнии убеждал людей инвестировать в его проект по переработке коровьего навоза. Как пишет AP News, за несуществующие исследования и почти $9 млн инвестиций в его отношении было возбуждено уголовное дело.

По данным источника, 66-летний житель Портервилля заявил, что намерен превращать коровий навоз в метан и продал идею инвесторам. Мужчина пообещал им 66% чистой прибыли и налоговые льготы. Поверившие в возможность превращения отходов в «зеленую энергию» отдали ему всего $8,75 млн.

Как доказали прокуроры, аферист занимался развитием своего преступного дела с 2014-го по 2019 год. Он утверждал, что строит анаэробные реакторы на молочных заводах в Калифорнии и Айдахо. Эти устройства должны были заниматься расщеплением биоразлагаемых материалов с помощью микроорганизмов.

Стартапер водил будущих инвесторов на экскурсии по молочным заводам, заявляя о привлечении миллионов на собственные разработки. На самом же деле он показывал поддельные договоры аренды с владельцами предприятий, фальшивые контракты с крупными компаниями и фейковые фотографии строящихся установок.

Все средства, которые ему удалось привлечь на разработку экологически чистой энергии, мужчина тратил на себя, покупая машины, землю и строя на ней дома. Иногда он возвращал вложенные капиталы одним инвесторам, используя деньги, полученные от других.

Сообщается, что перед арестом мошенник успел сменить имя и переехать в другой штат. В настоящее время он арестован.

Ранее комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.

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