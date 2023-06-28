Госдума готовится к новому этапу реформирования контрольно-надзорной деятельности

Госдума начала подготовку к новому этапу реформирования контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил депутат, первый зампред комитета по контролю, руководитель рабочей группы по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности (КНД) в РФ Михаил Романов.

Отмечается, что на расширенном заседании комитета по контролю принял участие зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Он обсудил с депутатами основные векторы совместной работы в сфере КНД.

По его словам, основной задачей грядущих изменений является переход на риск-ориентированный подход: понятные требования и осуществление контроля только там, где есть реальная необходимость. Григоренко считает, что достичь этого можно путем создания ясных и исполнимых правил, прозрачной процедуры контроля, а также - оптимизации работы на основе качественной обратной связи с объектами КНД.

В свою очередь, Романов подчеркнул, что проблематика контрольно-надзорной деятельности была затронута в этом году президентом России Владимиром Путиным в рамках пленарного заседания ПМЭФ, как одна из наиболее значимых для развития экономики нашей страны.

Парламентарий отметил усилия правительства по разработке новой системы индикаторов риска, которая призвана стать основой для проведения внеплановых проверок, а также дальнейшее развитие информационных систем, используемых в КНД.

«Комитет по контролю считает целесообразным рекомендовать правительству продолжить эту работу, а также проинформировать депутатов о практике применения новой системы и ее влиянии на улучшение условий предпринимательской среды», — сказал Романов.

Он подчеркнул, что возглавляемой им рабочей группой совместно с правительством в рамках реформирования КНД предстоит проработать правовые механизмы для проведения проверок только с учетом риск-ориентированного подхода; к концу 2023 года определить около 400 актуальных индикаторов риска; сформулировать законодательную основу для регулярного пересмотра требований не реже, чем 1 раз в шесть лет с обязательным единым сроком вступления в силу; создать условия для точечного формата работы с проверяемыми организациями.

Ранее, на площадке Петербургского международного экономического форума под председательством Михаила Романова состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности в России.