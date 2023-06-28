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Экс-главреда журнала «Хакер» задержали в Казахстане

F.A.C.C.T: Кислицина задержали 22 июня в Казахстане из-за прошлой работы

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AntiMalwarerus/YouTube

Сотрудника компании, занимающейся вопросами кибербезопасности и являющейся бывшим российским подразделением Group-IB, F.A.C.C.T., экс-главреда журнала «Хакер» Никиту Кислицина задержали 22 июня в Казахстане из-за его предыдущего места работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на F.A.C.C.T.

«22 июня на территории Казахстана был задержан Никита Кислицин, сотрудник компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью. В компании Никита отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности», — сказано в сообщении.

Согласно информации компании, претензии к работнику связаны с ситуацией, имевшей место более чем 10 лет назад, когда он был журналистом и независимым исследователем.

В компании добавили, что убеждены в отсутствии законных оснований для задержания Кислицина в Казахстане.

Ранее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина.

Ранее эксперт назвал «самую желанную цель» хакеров в российских объектах промышленности.

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