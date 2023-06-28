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Суд Москвы заочно арестовал главу департамента компании по защите от кибератак

Суд заочно арестовал главу департамента компании по защите от кибератак F.A.C.C.T. Кислицина

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (бывшее российское подразделение Group-IB) Никиты Кислицина. Об этом сообщает ТАСС.

Кислицин обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения. Срок ареста — 2 месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Согласно статье, Кислицину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что главу департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина объявили в розыск в Российской Федерации.

F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies) — разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в сети.

20 апреля 2023 года компания по безопасности Group-IB сообщила, что продолжит работу на рынке России под названием F.A.С.С.T. Бренд Group-IB будет представлен только на международном рынке.

В марте сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России завершила расследование дела о государственной измене против основателя компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова

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