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Работник крымского пляжа нокаутировал отдыхающего за прыжок с пирса

В Ялте работник пляжа ударил отдыхающего, прыгнувшего в воду с пирса

На пляже в Крыму мужчина разбил голову молодому отдыхающему. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале «ЧП / Симферополь».

Инцидент, по данным источника, произошел нa Maccaндpoвcкoм пляжe в Ялте.

Как рассказал каналу друг пострадавшего, тот прыгнул в воду с пирса на глазах у работника пляжа, которому такое поведение показалось неприемлемым. Он потребовал от молодых людей найти другое развлечение. В итоге их ссора закончилась побоями.

На кадрах видно, как человек в зеленой футболке с красным крестом на спине бьет потерпевшего кулаком в челюсть. От удара отдыхающий в бейсболке падает на землю, а злоумышленник спокойно подходит к одному из очевидцев и пытается выхватить у него из рук телефон.

Известно, что к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов.

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