В Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в общественных бассейнах после жалоб местных активистов, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, ходить топлес в Каталонии женщинам можно с 2020 года, но в некоторых общественных бассейнах не поощряют эту инициативу. После многочисленных жалоб феминисток ситуацией заинтересовались местные власти.

В региональном правительстве заявили, что собственникам бассейнов, в которых женщинам запретят плавать топлес, грозит крупный штраф на сумму до €500 тысяч. Несмотря на это, члены местной феминистской организации уверяют, что нововведение все равно действует пока не везде.

«Это проблема гендерного равенства: мужчины могут [ходить топлес], а женщины — нет», — прокомментировала представительница движения Free Nipples Мариона Трабал.

Однако чиновники отмечают, что в новом постановлении указано, что женщины обязаны носить нижнюю часть купальника для соблюдения правил гигиены в общественных местах.

Ранее в Китае мужчинам запретили ходить топлесс.