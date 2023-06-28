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Замглавы правительства Карачаево-Черкесии обвинили в создании ОПГ

Baza: на замглавы правительства КЧР Гербекову завели дело о создании преступной группы

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Министерство труда и социальной защиты КЧР

Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии (КЧР) Ирина Гербекова стала фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, следствие считает, что женщина организовала масштабные хищения в одной из больниц региона.

В публикации говорится, что c 2018 года и до работы в правительстве Гербекова была главврачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, и уголовное дело связано именно с этим периодом.

По версии следствия, находясь в должности главврача, она создала преступное сообщество, в которое вошли главный бухгалтер, несколько предпринимателей и кассир больницы. Все они стали фигурантами дела, им грозит от 15 до 20 лет заключения.

Следователи полагают, что сообщество похищало деньги, которые выделялись на больницу через фиктивные закупки, сделки, договоры.

Ранее стало известно, что руководителя Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского арестовали по делу о взятке.

В мае московские сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров, они подозреваются в попытке получения взятки в размере $1 млн.

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