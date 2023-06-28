Замглавы правительства Карачаево-Черкесии обвинили в создании ОПГ

Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии (КЧР) Ирина Гербекова стала фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, следствие считает, что женщина организовала масштабные хищения в одной из больниц региона.

В публикации говорится, что c 2018 года и до работы в правительстве Гербекова была главврачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, и уголовное дело связано именно с этим периодом.

По версии следствия, находясь в должности главврача, она создала преступное сообщество, в которое вошли главный бухгалтер, несколько предпринимателей и кассир больницы. Все они стали фигурантами дела, им грозит от 15 до 20 лет заключения.

Следователи полагают, что сообщество похищало деньги, которые выделялись на больницу через фиктивные закупки, сделки, договоры.

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