В Приморье арестовали мужчину, ранившего соседку гарпуном и поджегшего соседа огнеметом

Россиянина, который стрелял в женщину из гарпуна и поджег соседа из огнемета, арестовали. Об этом прокуратура Приморского края сообщает в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 25 июня в поселке Трудовое. Местный житель, обвиненный, в воровстве электричества, поссорился с соседями по СНТ. В результате конфликта, он причинил мужчине серьезные ожоги и пронзил стрелой, выпущенной из гарпуна, шею женщине.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

«С учетом позиции прокурора, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ход и результаты расследования остаются на контроле в прокуратуре.

Ранее врачам из Приморья удалось спасти щитовидную железу пострадавшей.