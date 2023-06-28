В Мексике самолет Генпрокуратуры «клюнул» взлетно-посадочную полосу

В мексиканском международном аэропорту Фелипе Анхелес произошло ЧП с самолетом Генеральной прокуратуры страны, сообщает издание La Razón.

На борту самолета находилось шесть человек, включая пассажиров и экипаж. Во время посадки у судна не вышла передняя стойка шасси. Поэтому, после того как борт сбросил скорость, его передняя часть «клюнула» взлетно-посадочную полосу.

В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что был получен только материальный ущерб.

По данным издания, изначально самолет должен был приземлиться в другом аэропорте, но из-за проблем с шасси авиационные службы отправили его в Фелипе Анхелес, так как там лучше условия для аварийной посадки.

После инцидента работа аэропорта осуществляется в штатном режиме.

29 мая пассажирский самолет авиакомпании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области.