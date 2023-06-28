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Контролер едва не задушил подростка-безбилетника в подмосковной электричке

Прокуратура проверяет контролера, скрутившего подростка в электричке в Подмосковье

В подмосковной электричке контролер применил насилие в отношении несовершеннолетнего. Информация об этом появилась на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент, как сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва», произошел в электропоезде, идущем до столицы от станции Голутвин. Подросток, по данным свидетелей, зашел в вагон в Воскресенске, не купив билет.

Судя по видео, снятому другими пассажирами, контролер заметил отсутствие у юноши проездного и применил в отношении безбилетника удушающий прием. Таким образом он удерживал несовершеннолетнего пассажира до прибытия охраны.

«По данному факту Московско-Рязанской транспортной прокуратурой проводится проверка. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее контролер в московском метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.

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