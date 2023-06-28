Москвичей предупредили о ливнях в столице

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что в четверг и пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков.

«Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг», — написала она.

В это время, отметила метеоролог, местами в столице может выпасть до 20 мм осадков.

По ее словам, затем интенсивность осадков спадет, однако всего за четверг и пятницу в столице может выпасть почти половина месячной нормы.

Метеоролог добавила, что дожди придут из Белоруссии — над Минском «кружит» циклон, который смещается в сторону Москвы.

Также Позднякова рассказала, что небольшие дожди и 26 градусов тепла прогнозируются в Москве в эти выходные, 1 и 2 июля. Она отметила, что погода улучшится в выходные дни. Так как циклон, ответственный за непогоду 29 и 30 июня, сместится на восток, столица останется в его тыловой части.

Ранее сообщалось, что в городе Благовещенске ливень, который шел на протяжении более шести часов, затопил улицы. По данным Амурского гидрометцентра, прошедший ливень обрушил на улицы города две трети месячной нормы осадков. До этого сообщалось, что на Владивосток обрушилась непогода.