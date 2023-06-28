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Зеленский предложил Раде установить новую дату Рождества

Зеленский внес в Раду проект о перенесении празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Законопроект размещен на сайте украинского парламента.

Поправки предлагается внести в статью 73 кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, предлагается перенести День украинской государственности с 28 июля на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — с 14 октября на 1 октября.

В документе говорится, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января».

24 мая Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) одобрил решение о переходе на новоюлианский церковный календарь, которое в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. Формально смену церковного календаря утвердят на Поместном соборе ПЦУ, который должен пройти 27 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал календарную реформу ПЦУ на Украине «вакханалией» и допустил, что дальше может последовать отказ от украинского языка в пользу «американского».

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