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В Сибири осудили создателя финансовой пирамиды, укравшего 422 млн рублей

Бизнесмена-афериста из Красноярска приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Основателю финансовой пирамиды огласили приговор в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Приговор 45-летнему обвиняемому вынес Советский районный суд города. Бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива признали виновным по двум статьям.

Как пишет портал «ТВК», экс-владелец незаконной финансовой организации также был учредителем фирмы «ИнталДевелопмент» и занимался строительством с 2008 года, а еще создал несколько дачных товариществ и назвал их в честь драгоценных камней.

Затем он, желая получить дополнительное финансирование для своего бизнеса, зарегистрировал кооператив «Центр кредитования и сбережений» и начал заниматься хищениями денежных средств, которые добровольно вкладывали в компанию жители 15 регионов в пяти федеральных округах страны.

Известно, что подсудимый открыл филиал и в Москве и продолжал вести деятельность по привлечению личных накоплений граждан. Он обещал пайщикам доход в размере до 21% в месяц. Как было установлено с 2011 года по 2018-й мошеннику удалось похитить более 422 млн руб. у 1228 человек. Эти деньги он тратил на личные цели.

В итоге за мошенничество и отмывание денежных средств мужчину приговорили к 7 годам колонии общего режима. Как уточняется, земельные участки в Емельяново, Сочи, коттедж под Красноярском и другие объекты, принадлежавшие заключенному, арестованы.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали 18 человек за создание финансовой пирамиды на 915 млн рублей.

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