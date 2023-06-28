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Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 29–30 июня

Синоптик Позднякова предупредила об осадках в столице в четверг и пятницу

Москвичей предупредили о приближающихся ливнях, которые пройдут 29–30 июня. По ее словам, за два дня в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за четверг и пятницу в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков», – цитирует Позднякову «Москва 24».

Специалист объяснила интенсивные ливни действием циклона, который постепенно смещается к Москве со стороны Минска.

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