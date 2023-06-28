Военного из Москвы задержали после угрозы взорвать часть

В Новой Москве мужчина анонимно угрожал взорвать воинскую часть, к которой он сам прикреплен. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, 40-летний военный, живущий в поселке Мосрентген, стал звонить в экстренные службы. Сохраняя анонимность, он заявлял, что на территории местной военной части в скором времени произойдет взрыв.

На место прибыли специалисты, но сообщения о минировании не подтвердились. Правоохранители смогли установить личность звонившего. Им оказался военнослужащий из мотострелковой бригады, базирующейся на этом же объекте.

Его задержали. По словам мужчины, угрозы он стал высказывать, когда выпил спиртное. Сейчас военного проверяют, о его поступке доложено командованию.

Ранее украинский суд продлил арест экс-военному, который пытался угнать российский самолет.